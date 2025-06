Da Carmel a Cortona gli studenti dei licei si incontrano Scambio di doni con il sindaco

Il 2 giugno 2025, Arezzo ha accolto un simbolico scambio di doni tra studenti dei licei di Carmel e Cortona, un gesto che va oltre il semplice saluto: è un ponte tra culture. Il sindaco Luciano Meoni ha espresso gratitudine per questo incontro che sottolinea l'importanza delle relazioni internazionali nel percorso di crescita degli studenti. In un'epoca in cui l'amicizia globale è fondamentale, eventi come questi ispirano una nuova generazione di cittadini del mondo.

Arezzo, 2 giugno 2025 – Il primo cittadino Luciano Meoni ha ringraziato la preside Usa Amy Skeens e il console onorario italiano a Carmel, Zeno Tutino Un momento per incontrarsi e per condividere l'amicizia fra le due città. Con questo spirito il sindaco di Cortona Luciano Meoni, questa domenica 1 giugno, ha incontrato gli studenti della Carmel High School. Sessanta giovani provenienti dal liceo della città statunitense gemellata, hanno visitato Cortona durante il loro tour in Italia. Grazie alla guida di alcuni studenti dell'istituto Luca Signorelli e alla collaborazione dell'assessore Francesco Attesti e della dirigente scolastica Beatrice Capecchi hanno visitato la città da Santa Margherita fino al Maec in un weekend carico di appuntamenti e costellato dalle attività del Mercatino Medievale in attesa dell'Archidado. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Carmel a Cortona, gli studenti dei licei si incontrano. Scambio di doni con il sindaco

Le notizie più recenti da fonti esterne

Da Carmel a Cortona, gli studenti dei licei si incontrano. Scambio di doni con il sindaco

Riporta lanazione.it: Il primo cittadino Luciano Meoni ha ringraziato la preside Usa Amy Skeens e il console onorario italiano a Carmel, Zeno Tutino ...

Gli studenti cortonesi presentano Luca Signorelli e la città agli amici di Carmel

Si legge su arezzonotizie.it: Gli studenti dell'istituto Signorelli Cortona hanno filmato, prodotto e recitato in un video dedicato agli amici del Carmel High School ... gli allievi del Liceo Artistico e del Liceo Classico ...

Gli studenti di Carmel per «Signorelli 500». Arrivate a Cortona le opere dagli Usa

Da letruria.it: Gli studenti della «High School of Carmel» hanno risposto ai colleghi cortonesi. Dopo il documentario in inglese dedicato a Luca Signorelli prodotto dal Liceo di Cortona, sono arrivate le opere «Made ...