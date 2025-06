CUS Pisa Hockey su Prato Femminile | Salvezza Anticipata in Serie A1

Il Cus Pisa hockey su prato femminile ha raggiunto un traguardo straordinario: la salvezza anticipata in Serie A1! Con una stagione iniziata in salita, le ragazze hanno dimostrato determinazione e spirito di squadra, chiudendo al terzo posto del Girone A. Questo successo è un simbolo di resilienza, in un'epoca in cui il potere femminile nello sport continua a crescere. Sostenere le atlete è fondamentale per il futuro del nostro sport!

Nei giorni scorsi la squadra femminile di hockey su prato ha conquistato la permanenza in Serie A1, massimo campionato nazionale, con una giornata d’anticipo. La stagione era iniziata con la prima fase nel Girone A, dove le pisane avevano chiuso al terzo posto accedendo così al Girone di permanenza, insieme alla U.S. Moncalvese. Un cammino non semplice, in cui il gruppo ha dimostrato soliditĂ e spirito di squadra, pur senza ottenere risultati di rilievo. Nel successivo Girone Playout, nuovamente a quattro squadre, le gialloblĂą hanno collezionato una vittoria e due pareggi, restando imbattute. Il risultato decisivo è arrivato domenica 18 maggio, in casa contro il CUS Padova: una gara dominata dal CUS Pisa ma conclusa sullo 0-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CUS Pisa Hockey su Prato Femminile: Salvezza Anticipata in Serie A1

