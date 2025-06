Cus Bologna trionfa nella pallacanestro | oro ai campionati universitari

Il Cus Bologna si conferma campione nel basket universitario, portando a casa l'oro ai campionati nazionali. Allenati da Matteo Lolli e supportati da un team di esperti, i ragazzi hanno dimostrato di avere la stoffa dei vincenti. Questo successo non è solo una vittoria locale, ma un ottimo viatico per i prossimi campionati europei universitari (Eusa). La passione per lo sport continua a crescere, preparando il terreno per nuove sfide!

Sono sempre loro, i ragazzi del Cus Bologna allenati da Matteo Lolli, che si avvale di collaboratori di valore del calibro di Matteo Galli e Gioacchino Chiappelli. Il Cus Bologna conquista l'oro nella pallacanestro, bissando così il titolo conquistato un anno fa. Il modo migliore per approcciare i campionati europei universitari (Eusa) che in questa stagione si disputeranno proprio a Bologna all'inizio di luglio. Il Cus Bologna, dopo aver dominato il proprio girone e aver regolato in semifinale i tradizionali rivali del Cus Milano, non fa sconti, nella finalissima, nemmeno al Cus Trieste. Finisce 95-82 per l'Alma Mater Studiorum che allunga progressivamente, 28-17, 56-39, 77-57 salvo rallentare, ma in modo nemmeno troppo vistoso, nell'ultima frazione.

