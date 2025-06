Cultura della legalità e prevenzione la Regione aumenta le risorse | investimento da 12 milioni

La Regione dà un forte segnale di lotta alla criminalità con un investimento di 12 milioni, potenziando la cultura della legalità. È un passo fondamentale verso una società più giusta e consapevole, dove giovani e adulti possono sentirsi al sicuro e partecipi. I fondi sosterranno iniziative per le vittime di reati e il recupero dei beni confiscati, trasformandoli in luoghi di rinascita sociale. Un’opportunità per costruire un futuro migliore!

Cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per giovani e meno giovani, prevenzione dell’usura, aiuti alle vittime di reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, recupero dei beni immobili confiscati e loro utilizzo per fini sociali. Sono solo alcune delle azioni per le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cultura della legalità e prevenzione, la Regione aumenta le risorse: investimento da 1,2 milioni

