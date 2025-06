Cultura contrasto al lavoro irregolare e lotta alle discriminazioni | la Regione sottoscrive un protocollo con i sindacati

In un'epoca in cui la cultura e il lavoro si intrecciano sempre di più, la Regione si impegna a combattere il lavoro irregolare e le discriminazioni nel settore culturale. Con un protocollo firmato con i sindacati, si pone l'accento sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori dello spettacolo. Un passo fondamentale per garantire un ambiente di lavoro equo e rispettoso, dove ogni voce possa essere ascoltata e valorizzata. La cultura è un diritto, non un privilegio!

Un impegno comune a garanzia delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo e della produzione culturale, che siano dipendenti o autonomi, per il contrasto al lavoro irregolare, la vigilanza sugli appalti, la tutela di genere contro ogni discriminazione o molestia, anche verbale

