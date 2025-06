Cucciolo di gabbiano reale in difficoltà salvato da guardia costiera e Parco Riviera d’Ulisse

Un gesto di amore per la natura ha illuminato la giornata a Gaeta! Un cucciolo di gabbiano reale, in difficoltà, è stato salvato grazie all'intervento tempestivo della guardia costiera e dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse. Questo episodio mette in luce l'importanza della salvaguardia della fauna locale, un tema sempre più centrale nel dibattito ecologico. Un piccolo eroe tra le onde, pronto a spiccare il volo!