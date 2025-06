Cucciolo di daino investito da un’auto pirata Lo soccorrono i passanti

Un cucciolo di daino investito da un'auto pirata a Perugia ricorda quanto sia fondamentale il rispetto per la fauna selvatica. Mentre i passanti si sono fermati per soccorrerlo, l'automobilista è scappato, lasciando un interrogativo aperto: chi siamo quando la natura chiama? Questo episodio sottolinea l'importanza di una maggiore sensibilità verso gli animali e le loro esigenze in un mondo sempre più urbanizzato. La vita selvaggia ha bisogno di alleati!

Perugia, 2 giugno 2025 - Stamattina in via Mario Angeloni (zona stadio) un cucciolo di daino è stato investito da un'auto. L'animale per fortuna, nell'impatto, è stato preso di striscio ed è rimasto solo ferito. Ora è affidato alle cure della Asl veterinaria. L'automobilista non si è fermato. Non è chiaro se non si sia accorto del piccolo che stava attraversando la carreggiata, ma alcuni passanti dicono che stava procedendo a velocità sostenuta e dunque non ha potuto evitare l'animale. "La cosa da denunciare- dice chi ha assistito alla scena - è che la macchina ha proceduto la sua corsa, senza nemmeno preoccuparsi delle sorti della bestiolina". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cucciolo di daino investito da un’auto pirata. Lo soccorrono i passanti

