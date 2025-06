Cruz Azul come il Psg | manita al Vancouver e trionfa in Concacaf Champions Cup Settimo trionfo per i messicani

Il Cruz Azul scrive la storia, trionfando per la settima volta nella Concacaf Champions Cup con un clamoroso 5-0 sul Vancouver! Una vittoria che li colloca nell'elite del calcio nord e centroamericano, proprio come il PSG in Europa. Questo risultato non è solo un trionfo sportivo, ma un segnale di come il talento messicano stia brillando sempre di più sulla scena internazionale. Un momento da non perdere!

Concacaf Champions Cup, il Cruz Azul trionfa per la 7a volta e si laurea campione di Nord e Centro America grazie al 5-0 al Vancouver Il Cruz Azul, squadra messicana, imita il Paris Saint-Germain, e il suo 5-0 all’Inter in finale di Champions League, e si laurea campione di Concacaf Champions Cup, superando con lo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cruz Azul come il Psg: manita al Vancouver e trionfa in Concacaf Champions Cup. Settimo trionfo per i messicani

