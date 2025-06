Crowdfunding civico per uno spazio di mutuo aiuto in via Padova Obiettivo raccogliere 20mila euro

A Milano, nasce una nuova opportunità di connessione: un crowdfunding civico per un centro di mutuo aiuto in via Padova. Con l’obiettivo di raccogliere 20mila euro, questa iniziativa, promossa da Mutuo Soccorso Milano e altre associazioni, risponde a un crescente bisogno di comunità e supporto reciproco. Unisciti a quest’onda di solidarietà e fai la differenza nel tuo quartiere: ogni contributo conta!

Milano – È partita sulla piattaforma “Produzioni dal basso“, la campagna di crowdfunding civico per aprire un nuovo spazio di mutuo aiuto in via Padova. La campagna, portata avanti da Mutuo Soccorso Milano insieme ad altre sette associazioni, si propone di raccogliere 20mila euro entro 60 giorni per finanziare uno spazio di quartiere per incontri solidali, distribuzione di alimenti, doposcuola gratuiti, laboratori per bambini e bambine, eventi di dialogo e condivisione, momenti di consulenza su tematiche varie. Se raggiungerà l’obiettivo di raccolta fondi, riceverà un contributo a fondo perduto dal Comune, pari al 50% del valore del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crowdfunding civico per uno spazio di mutuo aiuto in via Padova. Obiettivo, raccogliere 20mila euro

Leggi anche al via le campagne di raccolta per i primi sei progetti di crowdfunding civico del comune di milano - Al via le campagne di raccolta fondi online per i primi sei progetti di crowdfunding civico del Comune di Milano, selezionati tramite il bando 2024/2025.

Su questo argomento da altre fonti

Via Padova, Crowdfunding per uno spazio solidale; Mutuo Soccorso Milano apre Basèll in via Bengasi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

(MI) PARTITA LA RACCOLTA FONDI ONLINE PER FINANZIARE UN NUOVO SPAZIO DI MUTUO AIUTO IN VIA PADOVA

Riporta welfarenetwork.it: SVILUPPO ECONOMICO. PARTITA LA RACCOLTA FONDI ONLINE PER FINANZIARE UN NUOVO SPAZIO DI MUTUO AIUTO IN VIA PADOVA È uno dei sei progetti di Crowdfunding civico selezionati dal Comune di Milano ...

Crowdfunding Civico: che cos’è e come funziona la raccolta fondi per progetti sociali

Si legge su economyup.it: Il crowdfunding civico, che ha iniziato a muovere i primi passi in Italia da qualche anno, può rappresentare un’opportunità di finanziamento delle opere pubbliche. Ecco dunque che cos’è il civic ...

Crowdfunding civico, aspetti normativi e di giurisprudenza

Come scrive ntplusdiritto.ilsole24ore.com: Crowdfunding è un termine inglese composto dalle parole “crowd” (folla, massa) e “funding” (operazione di finanziamento). Il finanziamento (volontario) di interventi pubblici da parte di una “folla” ...