Crollo su un fianco del cratere dell’Etna | nube eruttiva alta alcuni chilometri e forti tremori

L'Etna riaccende la sua furia: un'imponente nube eruttiva si eleva nel cielo siciliano, mentre il cratere di Sud-Est mostra segni di un collasso preoccupante. Questo fenomeno naturale non solo affascina gli appassionati di vulcanologia, ma ci ricorda quanto sia dinamico e imprevedibile il nostro pianeta.

Una consistente nube eruttiva alta almeno alcuni chilometri sovrasta l’ Etna. A provocarla, secondo l’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo di Catania, un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Il materiale caldo sembra non avere oltrepassato l’orlo della Valle del Leone. Contestualmente, l’attività esplosiva dal cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava. Il tremore vulcanico ha raggiunto valori molto alti. L’ultimo bollettino per l’aviazione segnala “ allerta rossa ” con previsione “arancione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

