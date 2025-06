Crollo nella galleria di Tricalle l' onorevole Torto | Potevo morire ora basta

La recente frana nella galleria di Tricalle riaccende l'attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture in Italia. L'onorevole Tortorella, scampato per miracolo al crollo, ha evidenziato un fatto inquietante: quanto spesso ignoriamo il rischio che corre chi utilizza strade e sottopassi? Questo episodio ci invita a riflettere sull'urgenza di investire nella manutenzione e nella sicurezza delle nostre vie di comunicazione. La protezione della vita deve essere una priorità .

"Solo pochi secondi prima che uscissi dalla galleria le pareti sono crollate. È successo poco fa, nel sottopasso che collega Tricalle all'ospedale di Chieti. Un boato improvviso, la polvere, il panico. Potevo morire. E come me, tante persone che ogni giorno attraversano quel tratto per andare a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Crollo nella galleria di Tricalle, l'onorevole Torto: "Potevo morire, ora basta"

Leggi anche Galleria Principe, a un anno dal crollo i lavori sono fermi |VIDEO - A un anno dal crollo nella Galleria Principe di Napoli, i lavori di restauro sono ancora fermi. Malgrado il progetto di riqualificazione fosse già in fase di pianificazione prima dell’incidente del 26 luglio, il Comune non ha ancora avviato le operazioni necessarie per garantire la sicurezza e il recupero di questo importante patrimonio architettonico.

Ne parlano su altre fonti

Crollo nella galleria della tangenziale a Pescara, tre indagati

Segnala msn.com: (ANSA) - PESCARA, 07 MAG - Tre indagati per il crollo nella galleria San Silvestro della tangenziale che collega Pescara a Francavilla al Mare (Chieti), avvenuto il 22 novembre del 2023 ...

Crollo galleria: consulenti pm, 75% tunnel fuorilegge

Si legge su ansa.it: Nel corso delle indagini dopo il crollo del ponte Morandi, i tecnici di Spea avevano svelato che i controlli in galleria avvenivano in macchina ai 60 all'ora e al buio.

Crollo di calcinacci in galleria, «Omicidio colposo, 45 indagati»

Come scrive corriere.it: I reati per i quali si procede sono omicidio colposo e crollo colposo ... e ai proprietari dei locali dell’ala della Galleria nella quale si è verificato il cedimento. Le indagini della ...