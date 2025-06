Crollo nel sottopasso del Tricalle | cadono pezzi di soffitto strada chiusa

Un risveglio tumultuoso a Chieti: il sottopasso del Tricalle ha tremato sotto il peso dell'incuria. I crolli di intonaco hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture urbane, un tema sempre più attuale in tutta Italia. La chiusura della strada non è solo un disagio, ma un campanello d'allarme per la manutenzione delle nostre città. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti su questo inquietante episodio!

Attimi di preoccupazione nella mattinata di oggi, lunedì 2 giugno, a Chieti, dove intorno alle 8.30 alcuni grossi pezzi di intonaco si sono staccati dalla controsoffittatura del sottopasso del Tricalle. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Crollo nel sottopasso del Tricalle: cadono pezzi di soffitto, strada chiusa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Indagini sul crollo nel sottopasso pedonale

Scrive lanazione.it: Atteso per oggi il sopralluogo dei tecnici di Rete ferroviaria italiana per comprendere le cause del crollo, l’altra sera, di una porzione del controsoffitto del sottopasso pedonale della stazio ...

Esquilino: rischio crollo nel sottopasso vicino Termini, intervengono i vigili del fuoco

Segnala romatoday.it: Rischio crollo nel sottopasso sottopasso Turbigo, che collega via Marsala a via Giolitti, all'Esquilino vicino la stazione Termini. Sul posto, allertati, sono accorsi i Vigili del Fuoco di Roma ...