Crollo in piazza Cavour Cade un pino centenario vicino alla fermata bus Strage sfiorata nella notte

Un pino d’Aleppo centenario, simbolo di storia e natura, è crollato in piazza Cavour, creando momenti di grande paura e sfiorando una tragedia. Questo evento inaspettato ci ricorda l’importanza della manutenzione degli alberi in contesti urbani, soprattutto in un’epoca in cui il verde urbano gioca un ruolo cruciale nella nostra vita quotidiana. Un forte appello alle istituzioni: proteggere la nostra vegetazione è proteggere anche la nostra sicurezza.

Un albero con un tronco lungo almeno venti metri, più la chioma. E’ caduto nella notte tra sabato e domenica, in piazza Cavour, abbattendo anche la linea elettrica aerea, quella dei filobus. Era un pino d’Aleppo ultracentenario e nel crollo ha attraversato la strada riservata al transito degli autobus, poco distante dall’ex chalet "Quattro Fontane" che oggi è il bar "The Coffy Way". Poteva fare una strage perché l’albero è caduto a pochi passi dalla fermata dell’autobus che di giorno è meta di cittadini e studenti che attendono i mezzi pubblici per tornare a casa. La fortuna ha voluto che il cedimento succedesse di notte, a cavallo del week end, con la piazza praticamente deserta a quell’ora e con nessun mezzo pubblico in transito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crollo in piazza Cavour. Cade un pino centenario vicino alla fermata bus. Strage sfiorata nella notte

