Crolla una parte del cratere dell' Etna nube eruttiva alta chilometri visibile anche dalla Calabria Turisti in fuga VIDEO

Un evento straordinario ha catturato l'attenzione di tutti: il cratere dell'Etna ha ceduto, dando vita a una nube eruttiva che si innalza per chilometri, visibile perfino dalla Calabria! I turisti in fuga sono testimoni di un fenomeno naturale che ricorda quanto siano potenti e imprevedibili i vulcani. In un’epoca in cui la natura ci sorprende sempre, questo spettacolo ci invita a riflettere sulla sua forza e bellezza. Pronti ad esplorare i confini

Una consistente e alta, almeno alcuni chilometri, nube eruttiva sovrasta l’Etna. A provocarla, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, sarebbe stato un flu sso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crolla una parte del cratere dell'Etna, nube eruttiva alta chilometri visibile anche dalla Calabria. Turisti in fuga VIDEO

