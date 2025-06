Crolla una parte del cratere dell' Etna nube eruttiva alta chilometri in mattinata Ora allerta passa ad arancione

L'Etna torna a far parlare di sé: dopo un'intensa attività, l'allerta passa da rossa a arancione, segnale di un'attività che sembra calmarsi, ma non senza sorprese. La nube eruttiva, alta chilometri, ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e affascinante. In un'epoca in cui il cambiamento climatico è al centro del dibattito, monitorare i vulcani diventa cruciale. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo spettacolo della

E’ in decremento l’attività stromboliana dell’Etna. Emerge dal nuovo bollettino Vona (Volcano observatory notice for aviation) dell’Osservatorio etneo dell’Ingv. E’ in corso una debole emissione di cenere. L’allerta è passata da rossa ad arancione. Una consistente e alta, almeno alcuni chilometri, nube eruttiva sovrasta l’Etna. A provocarla, secondo l’Istituto nazionale di geofisica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crolla una parte del cratere dell'Etna, nube eruttiva alta chilometri in mattinata. Ora allerta passa ad arancione

Leggi anche Crolla parte cratere Etna, nube eruttiva alta chilometri - Un'imponente nube eruttiva si alza maestosa dall'Etna, richiamando l'attenzione di esperti e appassionati di vulcanologia.

