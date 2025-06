Crolla una parete dell’Etna una nube si alza per cinque chilometri video Allerta rossa per i voli su Catania

L'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa, ha dato spettacolo questa mattina con una violenta eruzione che ha provocato il crollo di una parete, generando una nube che si è innalzata fino a cinque chilometri. Mentre l'allerta rossa per i voli su Catania tiene i viaggiatori in apprensione, riflettiamo sull'imponenza della natura e sulla sua potenza che ci ricorda quanto sia fragile l'equilibrio tra uomo e ambiente. Un evento da non perdere!

Una violenta eruzione dell'Etna ha provocato questa mattina il "collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di sud-est". Ne dà notizia l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, senza però lanciare allerte particolari per la popolazione. I flussi piroclastici hanno generato una colonna eruttiva di fumo e cener e che ha superato i 5.000 metri di altezza. Una ricaduta di cenere sottile è stata segnalata a Piano Vetore e una modesta colata lavica in direzione della Valle del Bove. Secondo i modelli di previsione dell'Ingv, la nube eruttiva dovrebbe muoversi in direzione Ovest-Sud Ovest.

