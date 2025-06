Crolla un grosso albero vicino al terminal automobilistico di Venezia | 10 persone ferite una grave

Un'improvvisa tragedia ha scosso Piazzale Roma, il cuore pulsante di Venezia: un grosso albero è crollato, ferendo dieci persone, di cui una gravemente. Questo incidente solleva interrogativi sull'importanza della manutenzione del verde urbano, un tema sempre più attuale nelle città italiane. In un periodo in cui si parla di sostenibilità e sicurezza, l'evento ricorda che la natura richiede attenzione e cura. Rimanete aggiornati, perché la sicurezza dei cittadini deve essere sempre una priorità.

Il crollo di un grosso albero al suolo ha provocato una decina di feriti a Piazzale Roma, il terminal automobilistico di Venezia. Della decina di persone coinvolte, solo una risulterebbe in gravi condizioni secondo quanto riferito da 118 e dal Comune di Venezia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia municipale. La pianta, con un tronco di notevoli dimensioni, si è staccata all’improvviso da un’aiuola sul piazzale, nella zone cosiddetta dei ‘tre ponti’, vicino ad una edicola. Solitamente lì si fermano turisti e veneziani in attesa della partenza degli autobus per la terraferma. Sul posto sono subito arrivati due dirigenti del Comune, polizia locale e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crolla un grosso albero vicino al terminal automobilistico di Venezia: 10 persone ferite, una grave

