Crolla un albero sui turisti in arrivo a Venezia | grave una donna I vigili fermano i curiosi che fanno selfie

Attimi di terrore a Venezia, dove un albero è crollato su un gruppo di turisti, causando ferite gravi a una donna e disagi a molti altri. In un'epoca in cui il turismo è in ripresa, eventi imprevisti come questo ci ricordano l'importanza della sicurezza negli spazi pubblici. I vigili hanno dovuto fermare i curiosi intenti a scattare selfie, un comportamento che mette in luce una crescente insensibilità verso il dolore altrui. La bellezza di Venezia merita rispetto, soprattutto nei

Attimi di paura tra i turisti che affollavano piazzale Roma a Venezia, dove un grosso albero è caduto colpendo in pieno una donna. Nel crollo dove si trova il terminale per le auto, altre sei persone sono rimaste ferite. La donna si trovava seduta sul muretto, quando l’albero le è caduto addosso all’improvviso. È stata ricoverata all’ospedale all’Angelo di Mestre con riserva di prognosi. Oltre che a Mestre i feriti sono stati portati con le ambulanze all’ospedale di Venezia città, il San Giovanni e Paolo, e all’ospedale di Mirano. Il crollo dell’albero nel terminal di Venezia. La pianta, con un tronco di notevoli dimensioni, si è staccata all’improvviso da un’aiuola sul piazzale, nella zone cosiddetta dei «tre ponti», vicino ad una edicola. 🔗 Leggi su Open.online

