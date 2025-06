Crolla un albero a Venezia in piazzale Roma diverse persone coinvolte Feriti VIDEO

Un improvviso crollo di un albero a Piazzale Roma, nel cuore pulsante di Venezia, ha scosso la città e i suoi visitatori. Mentre il terminal dei bus brulicava di gente, sei persone hanno riportato ferite lievi e tre feriti gravi. Questo incidente mette in luce l'importanza della sicurezza urbana, soprattutto in luoghi così affollati. Le immagini del momento, già virali sui social, raccontano di un evento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

All'improvviso l'arbusto è crollato, prima delle 15 di oggi, lunedì 2 giugno, mentre Venezia era affollata e anche il terminal dei bus a piazzale Roma come sempre era frequentatissimo. In base alle prime informazioni diverse persone sono rimaste coinvolte. Sei feriti lievi, 3 feriti gravi: 9. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Crolla un albero a Venezia, in piazzale Roma, diverse persone coinvolte. Feriti VIDEO

