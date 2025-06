Crolla parte del cratere dell’Etna nube eruttiva alta chilometri

L'Etna, il gigante buono della Sicilia, ha di nuovo fatto parlare di sé: un'improvvisa eruzione ha sprigionato una nube alta cinque chilometri, frutto di un crollo parziale del cratere sud-est. Questo evento straordinario non è solo un fenomeno naturale, ma un richiamo potentissimo per gli appassionati di geologia e turismo avventuroso. Non perdere l'occasione di ammirare la bellezza e la potenza della natura in azione!

Nella mattinata di lunedì 2 giugno l’ Etna ha manifestato un’intensa attività esplosiva, con un crollo parziale del fianco del cratere sud-est, che ha generato una spettacolare eruzione con flusso piroclastico consistente, alta circa cinque chilometri. Il materiale caldo, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo di Catania, sembra non avere oltrepassato l’orlo della Valle del Leone. What just happened on #Etna pic.twitter.com9HEsoVBHU4 — Artanis (@Artanis041) June 2, 2025 L’attività esplosiva dal cratere è poi passata a fontana di lava, con una colata che si è riversata nella Valle del Bove, una delle aree più frequentemente interessate dalle eruzioni dell’Etna. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crolla parte del cratere dell’Etna, nube eruttiva alta chilometri

