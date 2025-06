Crolla parte cratere Etna nube eruttiva alta chilometri

Un'imponente nube eruttiva si alza maestosa dall'Etna, richiamando l'attenzione di esperti e appassionati di vulcanologia. Questo fenomeno, causato da un collasso del cratere di Sud-Est, non è solo spettacolare, ma ci ricorda la potenza della natura e il suo continuo cambiamento. In un'epoca in cui i disastri naturali sembrano amplificarsi, osservare l'Etna diventa un'opportunità per riflettere sulla nostra relazione con l'ambiente

Una consistente e alta, almeno alcuni chilometri, nube eruttiva sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, sarebbe stato un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato l'orlo della Valle del Leone. Contestualmente, l'attivitĂ esplosiva dal cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava. Il tremore vulcanico ha raggiunto valori molto alti. Il centroide delle sorgenti è nell'area del cratere di Sud-Est. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Crolla parte cratere Etna, nube eruttiva alta chilometri

