Crolla parte cratere Etna alta nube

L'Etna continua a sorprendere e a inquietare. Una nube imponente si erge dal cratere di Sud-Est, frutto di un collasso che segna un cambiamento nell'attività vulcanica. Mentre il mondo osserva, l'Isola si trova al centro di un balletto naturale tra bellezza e potenza. Questo fenomeno non è solo un evento locale, ma un richiamo alla nostra attenzione su come la natura possa cambiare in un batter d'occhio. Rimanete sintonizzati!

13.27 Una nube alta diversi chilometri sovrasta l'Etna. A causarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sarebbe stato un collasso di materiale sul fianco del cratere di Sud-Est. Allo stesso tempo, l'attività esplosiva dal cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava, spiega l'Ingv. Il tremore vulcanico ha raggiunto valori molto alti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Crolla parte cratere Etna, nube eruttiva alta chilometri - Un'imponente nube eruttiva si alza maestosa dall'Etna, richiamando l'attenzione di esperti e appassionati di vulcanologia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

NEWS - Etna: crolla una parte del cratere, nube eruttiva alta chilometri; Garlasco, Nordio: “Irragionevole la condanna di Stasi dopo l’assoluzione e senza rifare il processo”; Malore al saggio di fine anno a scuola: morta studentessa 18enne, il dramma davanti ai compagni; La moglie di Bucci e la stizza per la vittoria di Silvia Salis: “Ora ci pensa la fenomena”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Crolla una parte del cratere dell'Etna, nube eruttiva alta chilometri

Secondo ansa.it: Una nube eruttiva alta almeno alcuni chilometri sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, sarebbe stato un flusso ...

Etna, crolla parte del cratere: nube eruttiva alta chilometri

Da msn.com: Il risveglio notturno del vulcano si è intensificato nelle ultime ore: i boati fanno tremare le case. L’ultimo bollettino segnala “allerta rossa” ...

Crolla parte cratere Etna, nube eruttiva alta chilometri. Allerta rossa per aviazione

Come scrive rainews.it: Dalle 23 di ieri l'ampiezza media del tremore vulcanico mostra un graduale incremento con tendenza a un ulteriore aumento ...