Crolla il tetto di un fienile nell’Astigiano morto il 53enne Claudio Lavagnino | “Travolto da un pilastro”

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Montafia, in provincia di Asti, con la morte di Claudio Lavagnino, 53 anni, travolto dal crollo del tetto di un fienile. Purtroppo, eventi come questo sollevano interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in ambito agricolo, dove spesso si sottovalutano i rischi. La storia di Lavagnino ci ricorda l'importanza di investire nella sicurezza per proteggere chi lavora ogni giorno per il nostro cibo

Incidente mortale a Montafia, in provincia di Asti, dove un uomo che stava lavorando nella sua cascina è deceduto dopo essere stato coinvolto dal crollo del tetto di un fienile i sua proprietà. La vittima si chiamava Claudio Lavagnino, aveva 53 anni. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto dal crollo di un pilastro e poi di una porzione di tetto della struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

