Crolla il tetto del fienile | uomo muore schiacciato

Un tragico incidente ha colpito Montafia, dove un 53enne ha perso la vita sotto il crollo del tetto di un fienile. Questo drammatico evento ci ricorda quanto possa essere pericoloso il lavoro agricolo, spesso sottovalutato. In un'epoca in cui si parla sempre più di sicurezza sul lavoro, è fondamentale riflettere su come proteggere chi lavora la terra, garantendo condizioni di lavoro sicure e dignitose. La vita di ogni lavoratore vale più di qualsiasi prodotto.

Un 53enne è morto dopo che gli è crollato addosso il tetto del fienile in cui stava lavorando. L'incidente mortale è avvenuto a Montafia, in provincia di Asti, in zona Collina Nigiotto. Come racconta La Nuova Provincia, l'uomo stava manovrando un trattore per scaricare una rotoballa in una. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Crolla il tetto del fienile: uomo muore schiacciato

Leggi anche Fornovo San Giovanni, crolla il tetto di un edificio: chiuso per due giorni un tratto di via Matteotti - A Fornovo San Giovanni, un cedimento del tetto di un edificio privato ha portato alla chiusura temporanea di un tratto di via Matteotti, tra piazza San Giovanni e la Bcc Caravaggio Cremasco.

Approfondimenti da altre fonti

Cade il tetto del suo fienile, uomo morto a Montafia

Scrive rainews.it: L'uomo stava lavorando nella sua cascina. Sul posto l'elisoccorso, l'ambulanza di base di Alessandria e i vigili del fuoco di Asti ...

Conselice, incendio in azienda agricola: uomo lievemente intossicato. Salvati 160 tra mucche e vitelli

Segnala msn.com: Nel fienile della ‘Fucci Giacomo’ sono andate a fuoco 300 rotoballe di fieno. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Lugo ...

Corte Berneri, crolla il tetto del fienile

ilgiorno.it scrive: Crolla il tetto di un fienile, la Corte Berneri "va in pezzi". Lo scorso anno crollò un pezzo di muro di cinta. L’altra notte è toccato al tetto di fienile. "Un problema che dobbiamo risolvere ...