Crolla albero nel terminal di Venezia | nove feriti di cui tre gravi

Un evento tragico scuote Venezia: un albero crollato a Piazzale Roma ha provocato nove feriti, tre dei quali versano in gravi condizioni. Questo incidente mette in luce l'importanza della sicurezza urbana, soprattutto in contesti affollati e storici come quello veneziano. La fragilità del nostro patrimonio naturale richiede una maggiore attenzione e interventi tempestivi per prevenire simili calamità . Rimanete aggiornati per scoprire come le autorità risponderanno a questa grave emergenza.

Nove persone sono rimaste ferite nel crollo di grosso albero a Piazzale Roma, il terminal automobilistico di Venezia. Di loro, tre sarebbero purtroppo in gravi condizioni, in maniera particolare una donna, secondo quanto si apprende si apprende dal 118 e dal Comune di Venezia, mentre sul posto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Crolla albero nel terminal di Venezia: nove feriti di cui tre gravi

Leggi anche Crolla un albero a Cerveteri e le radici svelano un sito archeologico etrusco - Un evento inaspettato ha rivelato un prezioso segreto del passato. Il crollo di un albero a Cerveteri ha messo in luce un sito archeologico etrusco, che potrebbe includere una cisterna di epoca antica.

Approfondimenti da altre fonti

Dramma a Venezia, albero cade sui turisti al terminal auto di Piazzale Roma: 10 feriti; Cade albero al terminal auto di Venezia, dieci feriti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Albero crolla su terminal auto di Venezia: 10 feriti, uno è grave

Come scrive quotidiano.net: Venezia, 2 giugno 2025 – E’ di dieci feriti il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio nel Piazzale Roma, il terminal automobilistico di Venezia. Un grosso albero è crollato all’improvviso, ...

Venezia, crolla un albero vicino al terminal dei pullman: sette feriti, una donna è grave

Riporta repubblica.it: Crolla un grosso albero a Piazzale Roma, al terminal dei pullman di Venezia, e vengono ferite sette persone. Una donna, secondo una prima ricostruzione, è in gravi condizioni. È stata colpita in pieno ...

Un albero crolla sul terminal auto di Venezia: 10 feriti, uno è grave

Lo riporta tg.la7.it: Un grosso albero è caduto a piazzale Roma a Venezia, uno dei principali snodi automobilistici causando alcuni feriti, tra cui uno grave. Si tratta di una donna che è stata colpita in pieno dalla ...