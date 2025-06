Crisi della Società della Salute | i soci criticano Pisa per il voto contrario al piano di rientro

Nell'ultima assemblea della Società della Salute Zona pisana, il Comune di Pisa ha sollevato un polverone: l'assessora Bonanno ha espresso il rifiuto di saldare i debiti accumulati. Questo gesto non è solo un atto amministrativo, ma segna una frattura profonda nella gestione della salute pubblica. In un momento in cui la sanità è sotto pressione, quale futuro possiamo aspettarci per i servizi essenziali? Il dibattito è aperto.

Durante l’ultima assemblea dei soci della Società della Salute Zona pisana, il Comune di Pisa rappresentato dall'assessora Bonanno ha dichiarato di non voler pagare i propri debiti, rimandando le proprie decisioni alle azioni giudiziarie in corso e future. "Un comportamento, quello del Comune. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Crisi della Società della Salute: i soci criticano Pisa per il voto contrario al piano di rientro

Leggi anche Bible e la crisi spirituale della società. Basta adorare la tecnologia, torniamo vivi - In un mondo in crisi spirituale, tra tecnologia e alienazione, Michael Bible affronta un viaggio di riscoperta.

Su questo argomento da altre fonti

Crisi della Società della Salute: i soci criticano Pisa per il voto contrario al piano di rientro. 🔗Approfondimenti da altre fonti