Criscitiello duro | Inter è un fallimento Ciclo Inzaghi finito!

La stagione dell'Inter ha preso una piega inaspettata, trasformando le speranze in delusioni. Michele Criscitiello ha definito il ciclo di Inzaghi un "fallimento". Ma cosa significa davvero per il futuro del club? In un calcio sempre più competitivo, la resilienza è fondamentale. La domanda rimane: l'Inter avrà il coraggio di ripartire da zero o continuerà a inseguire un sogno che sembra sfuggente? Le scelte di oggi forgeranno il domani.

Michele Criscitiello ha descritto in maniera molto netta la stagione dell’Inter, pronunciandosi poi sul possibile futuro di Simone Inzaghi in nerazzurro. IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha chiuso in maniera molto negativa una stagione che, soltanto un mese fa, prometteva di concludersi in maniera decisamente diversa. Lo scudetto sfumato all’ultima giornata e la finale di Champions League disputata senza le giuste motivazioni hanno macchiato un’annata nella quale la bontà del percorso era evidente a tutti. A sottolineare quest’aspetto è Michele Criscitiello, che dalle colonne di Sportitalia.it si è espresso in questi termini sul punto: « L’Inter è un fallimento. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Criscitiello duro: «Inter è un fallimento. Ciclo Inzaghi finito!»

