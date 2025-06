Cremonese l'eroe De Luca | "Dal rigore sbagliato alla doppietta merito di una nuvola a forma di cigno"

Manuel De Luca, l'eroe della Cremonese, ha trasformato un rigore sbagliato in una straordinaria doppietta, dimostrando che anche le difficoltà possono dare vita a momenti magici. In un campionato sempre più competitivo, la sua resilienza illumina il campo e ci ricorda il potere del lavoro duro. La nuvola a forma di cigno? Un segno che i sogni si avverano! Non perdere di vista questo talento in crescita.

Prima stagione per Manuel De Luca con una squadra di vertice e che stagione, coronata da due gol nella partita più importante di tutte. Ecco. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Cremonese, l'eroe De Luca: "Dal rigore sbagliato alla doppietta, merito di una nuvola a forma di cigno"

Da calciomercato.com: Prima stagione per Manuel De Luca con una squadra di vertice e che stagione, coronata da due gol nella partita più importante di tutte. Ecco le parole rilasciate.

Spezia-Cremonese 2-3, super De Luca trascina i grigiorossi in Serie A

Scrive restodelcalcio.com: LA SPEZIA. Aggiornamenti in diretta Spezia-Cremonese. Lo Spezia ospita la Cremonese per la Finale di Ritorno dei Play Off di ...

Torino, ti ricordi De Luca? Cremonese trascinata in A dall’ex attaccante granata

Si legge su toronews.net: Grazie al 3-2 rifilato allo Spezia nella finale playoff, la Cremonese torna in Serie A. Dopo il Sassuolo e il Pisa, che avevano centrato la promozione in A arrivando primo e secondo, con la vittoria d ...