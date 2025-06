Cremonese in Serie A | Vazquez e De Luca protagonisti della promozione

La Cremonese festeggia il ritorno in Serie A, e lo fa con i suoi protagonisti d'eccezione: Vazquez e De Luca. Dopo un lungo purgatorio in B, la squadra di Alessandro Stella riscrive la propria storia, regalando ai tifosi un finale al cardiopalma! Questo trionfo non è solo una vittoria calcistica, ma un simbolo di resilienza che si inserisce nel trend crescente delle squadre italiane pronte a reinventarsi. Non perdere l’occasione di scoprire come questo sogno div

di Alessandro Stella LA SPEZIA Il dolore sportivo vissuto a Venezia un anno fa è solo un brutto e lontano ricordo. Settecentoventinove giorni di purgatorio in B sono abbastanza. Ora è solo tempo di festa sotto al Torrazzo: la Cremonese è tornata in Serie A. E lo fa giocando una straordinaria finale di ritorno, con tanto di enorme brivido negli ultimi minuti. Il 3-2 rifilato al favorito Spezia porta la firma dei due migliori giocatori grigiorossi: Franco Vazquez e Manuel De Luca. I due capocannonieri della squadra con 10 reti a testa, autori di una prestazione impeccabile. È la vittoria del tecnico Giovanni Stroppa (esonerato e poi richiamato tra ottobre e novembre), che come tre anni ottiene la promozione contro il collega Luca D’angelo ed ora gioisce ancora: "Qualsiasi commento ora è inutile, è tutto così bello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese in Serie A: Vazquez e De Luca protagonisti della promozione

