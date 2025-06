Cremonese in A che accoglienza per i giocatori al rientro in città

Cremona celebra il sogno realizzato: la promozione della Cremonese in Serie A! I giocatori, accolti come eroi nella notte, hanno vissuto un momento di festa indimenticabile tra cori e fumogeni. Questo trionfo non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di rinascita per una città che ha sempre creduto nel suo team. Un'onda di entusiasmo che si inserisce perfettamente nel trend di riscoperta delle identità locali nel calcio italiano.

Grande festa in città per la promozione della Cremonese, che torna in Serie A grazie alla vittoria in finale playoff contro lo Spezia per 2-3. La squadra è rientrata a Cremona nella notte, accolta da tantissimi tifosi tra cori e fumogeni.

Cremonese verso Pisa con tre giocatori e mister Stroppa squalificati

Secondo msn.com: Si tratta di Benedetti (Sampdoria), Blin (Palermo), Meister (Pisa) e di ben tre giocatori della Cremonese - Bianchetti, Johnsen e Nasti - reduci dalla partita con lo Spezia, vinta dai grigiorosa ...

Cremonese, Pecchia: 'Vorrei che questi giocatori rimanessero'

Come scrive calciomercato.com: Dopo aver conquistato la promozione in Serie A con la Cremonese, Fabio Pecchia guarda già al futuro e manda un messaggio a tutti i giocatori in prestito: "Non mi dispiacerebbe se rimanessero - ha ...

Pasqua a riposo Venerdì prossimo arriva la Cremonese

Secondo lanazione.it: Una Pasqua di riposo per i giocatori azzurri, pensando alla gara di venerdì contro la Cremonese e alla possibilità ... incertezza circa il suo effettivo rientro. Di sicuro c’è che Perisan ...