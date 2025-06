Covid i casi tornano a salire nel mondo | sotto osservazione la nuova variante Nimbus

I casi di COVID-19 tornano a crescere nel mondo, con l'OMS che pone sotto osservazione la nuova variante Nimbus. Sebbene l'aumento sia previsto per questa stagione, è un promemoria della nostra vulnerabilità persiste. Mentre ci adattiamo a una nuova normalità , l'attenzione su varianti e vaccinazioni rimane cruciale. Scopri come l'Italia sta affrontando questa sfida e quali precauzioni possiamo prendere per proteggere noi stessi e gli altri!

L'Organizzazione mondiale della sanitĂ (Oms) ha evidenziato un aumento della circolazione del SARS-CoV-2 a livello globale, che tuttavia sarebbe coerente con i livelli raggiunti in questo periodo l'anno scorso. Il punto sulle varianti attenzionate in questo momento e la situazione in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Covid in Toscana: morti un uomo e due donne nell’ultima settimana. 7 nuovi casi, 16 i ricoverati (3 in terapia intensiva) - Negli ultimi sette giorni, la Toscana ha registrato tre decessi per Covid-19, riguardanti un uomo e due donne con un'età media di 83,3 anni.

