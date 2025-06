Cosmi analizza | Inter svuotata dopo il Barcellona c’è una cosa che ha stupito tutti col PSG Inzaghi ha due opzioni per reagire

Serse Cosmi analizza la deludente finale di Champions League dell’Inter, evidenziando la necessità di un'immediata reazione. Con il baricentro della squadra svuotato, Inzaghi si trova di fronte a due scelte cruciali: rinforzare l’organico o ripensare la strategia. Nel contesto attuale del calcio, dove ogni errore può costare caro, la capacità di rialzarsi diventa fondamentale. Riuscirà l'Inter a trasformare questa sconfitta in opportunità? La stagione è

L'ex allenatore Serse Cosmi ha voluto dire la sua riguardo alla sconfitta in finale di Champions League dell'Inter contro il PSG. Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1, ospite di 'Radio Anch'io Sport', Serse Cosmi ha commentato la sconfitta in finale di Champions League dell'Inter contro il PSG e il finale negativo della stagione della squadra di Simone Inzaghi, che ha chiuso con zero titoli. IL FINALE DI STAGIONE DELL'INTER – « L'Inter ha vissuto gli ultimi 40-45 giorni della propria stagione in maniera diametralmente opposta a quello che aveva fatto prima. È successo qualcosa di inaspettato.

