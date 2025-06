Così le Borse europee tornano sotto i riflettori

Le borse europee riacquistano slancio, sorprendendo gli investitori che per anni hanno guardato solo a Wall Street. Jon Ingram e Alexander Whyte, due esperti fund manager, segnalano un cambiamento di rotta. Questo nuovo interesse potrebbe segnare l'inizio di una fase di riscatto per i mercati europei, invitando a riflettere su come le dinamiche globali stiano riscrivendo le regole del gioco finanziario. Sarà questo il momento giusto per investire in Europa?

PER ANNI hanno guardato altrove, soprattutto verso i listini effervescenti di Wall Street. Ora, però, qualcosa è cambiato e gli investitori internazionali stanno puntando di nuovo i riflettori sulle Borse europee. A metterlo in evidenza sono due fund manager azionari di una grande casa di gestione del risparmio: Jon Ingram e Alexander Whyte, che fanno parte dell’internazional equity group di J.P. Morgan Asset Management e nelle scorse settimane hanno incontrato a Londra la stampa di diversi paesi del Vecchio Continente. "Le stelle dell’Europa si stanno allineando", hanno detto Ingram e Whyte, usando una metafora zodiacale che ben sintetizza una serie di fattori macroeconomici, geopolitici e finanziari capaci appunto di riportare gli investitori a credere nei mercati azionari del nostro continente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Così le Borse europee tornano sotto i riflettori

