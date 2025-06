Così la guerra dei dazi potrebbe indebolire gli stessi Usa

La guerra dei dazi tra le potenze economiche potrebbe ritorcersi contro gli Stati Uniti, indebolendo la loro stessa posizione globale. Luca Macedoni, esperto di Economia Politica, avverte che la mancanza di accordi reciproci non solo danneggerebbe l'economia americana, ma potrebbe anche scatenare una reazione a catena sul mercato globale. Un punto cruciale: chi vincerà davvero se tutti perdono? Scopri perché il dialogo è essenziale per il futuro delle relazioni commerciali.

"GLI STATI UNITI pensano di poter vincere la guerra dei dazi, ma se rispondessero tutti allo stesso modo ci perderebbero: se non trovano accordi ne usciranno indeboliti". Luca Macedoni, docente di Economia Politica al Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università Statale di Milano, insieme al suo team di ricerca e a colleghi internazionali, ha esaminato le implicazioni dei dazi promessi il Giorno della Liberazione. L'analisi - con i potenziali effetti sull'economia statunitense e globale a seconda della tipologia di dazi applicata e al Paese verso il quale sono diretti - è fresca di pubblicazione sulla Working Paper Series del National Bureau of Economic Research.

