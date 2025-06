Così la fauna e la flora tornano a Colle Pedrino

A Colle Pedrino, la natura riscrive la sua storia! In un'area di cava a 1.200 metri di quota, la rinascita della fauna e della flora è un segnale potente di resilienza ecologica. Ben 678 specie animali trovano rifugio tra boschi e scarpate, riempiendo di vita un paesaggio che sembrava perduto. Questo progetto non solo restituisce biodiversità, ma ci ricorda l'importanza di ripensare il nostro rapporto con l'ambiente. Scopri come la natura può sorpr

La cava a 1.200 metri di quota tra Palazzago e Caprino. Un tunnel porta il calcare alla cementeria di Calusco. Sulle scarpate si ricreano vegetazione e biodiversità: 678 specie animali, aree boschive, nidificazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Così la fauna e la flora tornano a Colle Pedrino

