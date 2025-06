Così Hamas sfrutta la falsa pietà per Gaza

Il conflitto israelo-palestinese torna a infiammare le nostre città, con bandiere sventolate in segno di solidarietà. Ma cosa si cela dietro questo gesto? La vera sfida è distinguere tra compassione genuina e strumentalizzazione politica. In un momento storico in cui il dialogo dovrebbe prevalere, è fondamentale riflettere su come la narrazione possa essere manipolata. La pietà può diventare un'arma: siamo certi di sapere da che parte stiamo?

Esporre la bandiera palestinese dai balconi non significa preoccuparsi per la sorte dei bambini della Striscia, ma schierarsi con chi vuole distruggere Israele. È questo il gioco dei terroristi: usare le vittime civili per rinfocolare l'antisemitismo latente.

