Così è morta Martina | sepolta dall’ex nel casolare Il medico | 11 minuti di agonia

La tragica morte di Martina Carbonaro, sepolta viva dal suo ex compagno, riaccende il dibattito su violenza di genere e giustizia in Italia. Un caso che scuote la coscienza collettiva e fa emergere una realtà inquietante: troppe donne lottano contro un destino simile. Il racconto agghiacciante dei minuti finali di Martina mette in luce la necessità di una maggiore protezione per le vittime e una risposta tempestiva da parte delle istituzioni. Non possiamo ignorare questa realtà.

Napoli, 2 giugno 2025 – Era ancora viva Martina Carbonaro quando Alessio Tucci l’ha ‘seppellita’ sotto un cumulo di materassi, vecchi mobili e calcinacci in un fetido ripostiglio accanto allo stadio Moccia di Afragola? È stata davvero agonizzante per 11 minuti – come ha riferito il medico legale al pm dopo il sommario esame del corpo della quattordicenne – prima di esalare l’ultimo respiro? Si tratta di due interrogativi molto importanti a cui l’autopsia (l’incarico verrà affidato domani) potrebbe dare una risposta. Se Martina non è deceduta immediatamente, dopo il primo colpo o i successivi (probabilmente cinque in totale), se è rimasta agonizzante ma viva per diversi minuti, le implicazioni per l’assassino reo confesso potrebbero essere pesanti e il suo quadro giuridico potrebbe aggravarsi ulteriormente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Così è morta Martina: sepolta dall’ex nel casolare. Il medico: 11 minuti di agonia

Leggi anche Carmela trovata morta in casa così: è svolta nelle indagini, viene a galla l’orribile verità - Carmela Quaranta, trovata morta nella sua casa di Mercato San Severino, ha scosso la comunità. Le indagini hanno portato alla luce un’orribile verità: l’ex compagno, G.

Ne parlano su altre fonti

Così è morta Martina: sepolta dall’ex nel casolare. Il medico: 11 minuti di agonia; Martina Carbonaro, l'ex è uscito con gli amici dopo l'omicidio | Il pm: La vittima è stata colpita con una forza micidiale; Le sassate, le ricerche finte e l'atroce sospetto: Alessio potrebbe avere sepolto Martina tra i rifiuti ancora viva; “Martina Carbonaro morta dopo lunghi minuti di agonia”: l’ordinanza per l’ex Alessio Tucci. 🔗Su questo argomento da altre fonti