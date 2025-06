Cosa vogliono turisti e residenti dalle spiagge pubbliche di Bari? Più pulizia e comunicazione

Nell'era in cui il turismo sostenibile è al centro dell'attenzione, i cittadini di Bari alzano la voce per spiagge più curate e sicure. La pulizia e la comunicazione diventano imperativi non solo per accogliere i turisti, ma anche per migliorare la qualità della vita dei residenti. Un appello che risuona forte: le spiagge pubbliche devono essere un patrimonio da preservare, non solo un luogo di svago. Come risponderà la città?

Maggiore sicurezza, migliore servizio di pulizia e un migliore lavoro di informazione. È quello che chiedono i cittadini ed i turisti che hanno passato la domenica sulla spiaggia di Pane e.

