Cosa vederemo a giugno 2025 su Prime Video | Da Pesci Piccoli 2 a Il Baracchino con Lillo e Pietro Sermonti

Giugno 2025 si preannuncia esplosivo su Prime Video! Tra le attese novità, la seconda stagione di "Pesci Piccoli" dei The Jackal e "Il Baracchino" con Lillo e Pietro Sermonti, che promette risate a non finire. Questo mese non è solo una vetrina di serie, ma un riflesso del rinnovato interesse per le storie nostrane. Preparatevi a sintonizzarvi: il binge-watching è servito! Non vorrete perdervelo!

Tutte le serie original, i film, le prime e seconde visioni che troveremo su Prime Video nel mese di giugno 2025. Ecco tutti i titoli. Mese ricco di novità, quello di giugno 2025, su Amazon Prime Video, dove arriverà la seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie dei The Jackal, e una novità, Il Baracchino, con Lillo Petrolo, Pilar Fogliati, Pietro Sermonti, Edoardo Ferrario e Michela Giraud. Oltre alle italiane, anche serie internazionali e tanti titoli che entreranno in catalogo. Scopriamoli tutti. Le serie Ecco le serie che troveremo su Prime a giugno: Il Baracchino, dal 3 giugno (6 episodi binge) Pesci Piccoli S2, dal 13 giugno (8 episodi binge) L'estate dei segreti perduti, dal 18 giugno (8 episodi binge) One Piece S11-12 (saghe di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cosa vederemo a giugno 2025 su Prime Video: Da Pesci Piccoli 2 a Il Baracchino con Lillo e Pietro Sermonti

