Cosa succede dopo che l’Ucraina ha attaccato le basi militari russe | le conseguenze su nucleare e negoziati

L'attacco ucraino alle basi militari russe segna un punto di svolta nel conflitto e riaccende il dibattito sulle implicazioni nucleari e diplomatiche. L'operazione Spider’s web dimostra che Mosca non può considerare le sue infrastrutture sicure, mentre l'Ucraina riafferma la propria resilienza. Questo scenario invita a riflettere sul sostegno internazionale: un aiuto strategico può davvero cambiare le sorti di una guerra così complessa? La risposta potrebbe influenzare il futuro di tutta l'Europa.

Ancora non è chiaro il numero dei bombardieri strategici distrutti dai droni di Kyiv, ma l’operazione Spider’s web “dimostra che le infrastrutture piĂą preziose per Mosca non sono intoccabili”, spiega a Fanpage.it l’esperto militare russo Kuznets. L’ex diplomatico Baunov: “Il messaggio è che l’Ucraina non è sconfitta e sostenerla ha ancora senso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

