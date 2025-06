Cosa sta succedendo al Brescia

Un colpo duro per il Brescia, che ora si ritrova a fare i conti con una retrocessione in Serie C e una penalizzazione pesante. Questa sentenza non è solo un problema per il club, ma un campanello d'allarme per tutte le squadre di calcio, in un contesto sportivo sempre più attento alla trasparenza e alla correttezza. La fiducia nel calcio italiano è a rischio: come reagiranno i tifosi?

La sentenza è arrivata nel tardo pomeriggio del 29 maggio: il Tribunale nazionale federale della Figc ha inflitto al Brescia quattro punti di penalizzazione in questa stagione e quattro nella prossima, inibendo per sei mesi il presidente Massimo Cellino e il figlio Edoardo, consigliere delegato della società . Il Brescia retrocede in C, Salernitana e Samp andranno allo spareggio il 15 e il 20 giugno. Forse. In piazza della Loggia a Brescia c'è un grande orologio astronomico del XVI secolo. Domina l'area con le sue dorature, i puttini alati e il marmo bianco di Botticino, lo stesso della Casa Bianca.

