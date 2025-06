Cosa rischia Acerbi dopo il no alla Nazionale | cosa prevede il regolamento

Francesco Acerbi ha detto "no" alla nazionale, un gesto che scuote il panorama calcistico italiano e apre interrogativi sul rispetto delle gerarchie. Il regolamento prevede sanzioni per chi rifiuta la convocazione, ma la vera questione è: cosa significa questo per il futuro del giocatore? Con la qualificazione ai Mondiali 2026 in gioco, le sue scelte potrebbero costargli caro. Rimane da capire quale impatto avrà sulla sua carriera.

Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione del CT Luciano Spalletti per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Norvegia e Moldavia. Una scelta quasi senza precedenti nel calcio italiano, che ha costretto il commissario tecnico ad annunciare pubblicamente l'accaduto, liquidandolo con un secco: " Prendiamo atto e si va avanti ". Ma è davvero tutto così semplice? Cosa rischia ora Acerbi per aver rifiutato la convocazione? La norma che può punire chi rifiuta la convocazione. La regola 76 delle NOIF. La risposta sta nella Regola 76 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) della FIGC.

