Cosa rischia Acerbi dopo aver rifiutato la convocazione di Spalletti in Nazionale | la regola 76

Francesco Acerbi si trova ora a un bivio: dopo aver rifiutato la convocazione di Spalletti, il difensore dell'Inter potrebbe affrontare conseguenze significative. La regola 76 del NOIF prevede sanzioni per chi non risponde all’appello azzurro. In un momento in cui la Nazionale sta cercando di rinascere, questo gesto potrebbe costargli caro, non solo in termini di carriera, ma anche di opportunità future. Un’assenza che fa discutere!

Acerbi era stato convocato in Nazionale da Spalletti, che ha annunciato, poi, il no di Acerbi che non ha voluto rispondere alla convocazione. Cosa rischia adesso il difensore dell'Inter? Decisiva la regola 76 del NOIF. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Buffon e il caso Acerbi: «Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no a un qualcosa di più grande che è l'Italia»

