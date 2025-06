Cortona Comics | Tre è il numero perfetto

Cortona Comics si è chiusa con un trionfo: tre edizioni, tre giorni e un successo autentico nel cuore della Toscana! In un'epoca in cui il fumetto guadagna sempre più terreno nella cultura pop, questa manifestazione si erge come un faro per appassionati e artisti. La magia del chiostro di Sant'Agostino ha ospitato talenti emergenti e grandi nomi. Non perdere l'occasione di scoprire il futuro del fumetto italiano.

Arezzo, 2 giugno 2025 – Comunicato stampa: Terza edizione, tre giorni e terzo successo della manifestazione dedicata al fumetto nel suggestivo chiostro di Sant'Agostino. Si conclude oggi il Cortona Comics ed è tempo di primi bilanci. "Cortona Comics si conferma come la piccola fiera più grande d'Italia" afferma Domenico Monteforte, tra gli organizzatori dell'evento" e tutto ciò è stato possibile grazie allo sforzo congiunto di tutte le parti. Desidero perciò ringraziare Cortona Sviluppo, il Comune di Cortona, per il supporto costante; inoltre mi complimento vivamente con i miei collaboratori, Filippo Conte, direttore artistico e Umberto Sacchelli, l'artista dietro ogni immagine dell'evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Cortona Comics: Tre è il numero perfetto”

Leggi anche Cortona Comics, The Night Skinny, Lorenzza e Cris aprono il concerto di Ghali - Arezzo, 12 maggio 2025 – Cortona Comics si prepara a stupire nuovamente, con la sua terza edizione che culminerà in un atteso concerto allo stadio comunale il 31 maggio.

