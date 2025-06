Cortocircuito della lavatrice scoppia l' incendio | 75enne muore intossicato

Un tragico incidente domestico ha colpito Budoia, dove un 75enne ha perso la vita a causa di un incendio scatenato da un cortocircuito della lavatrice. Questo evento drammatico ci ricorda l'importanza della sicurezza in casa, soprattutto in un momento storico in cui siamo sempre più dipendenti dalla tecnologia. Controlli periodici e manutenzione degli elettrodomestici possono fare la differenza. Non sottovalutiamo mai i segnali di malfunzionamento!

BUDOIA (PORDENONE) - Un uomo di 75 anni è morto per intossicazione da fumo nel pomeriggio di domenica 1 giugno nella sua abitazione di Budoia, nella Pedemontana pordenonese.

