corsa alle case di riposo cinquecento in attesa san giuseppe al lavoro per aumentare i posti

La corsa alle case di riposo si intensifica: 500 anziani del Vimercatese sono in attesa di un posto al San Giuseppe, ma la situazione è ancor più critica in Brianza, con oltre 13mila nonni in fila. Questo fenomeno mette in luce una realtà allarmante: l'invecchiamento della popolazione richiede soluzioni rapide e innovative. La Fondazione San Giuseppe è al lavoro per ampliare i posti disponibili, ma la sfida è solo all'inizio. Come affrontare questa emergenza?

Il San Giuseppe vuole accorciare le liste d'attesa, 500 gli anziani del Vimercatese che aspettano un posto nella struttura – ma in Brianza i nonni in fila sono più di 13mila, secondo l'Osservatorio Fnp-Cisl. Un problema sempre più pressante con la popolazione che invecchia al quale la Fondazione che gestisce la storica casa di riposo a Ruginello prova a mettere una pezza. "È una vera emergenza - dice la presidente Carla Riva - siamo al lavoro per aumentare i posti letto: da 120 a 157. Un sogno che puntiamo a realizzare in tre anni. Stiamo completando l'iter autorizzativo, ma il piano sta prendendo forma".

Scrive ilgiorno.it: "Il nostro sogno è passare da 120 a 157 letti nei prossimi tre anni". Ma per tenere fermo il costo delle rette "servirà l’aiuto di tutti".

