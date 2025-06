Corriere dello Sport – il brasiliano è atterrato a Malpensa

L’Inter non si ferma e l'arrivo di Luis Henrique, talento brasiliano del 2001, segna un nuovo capitolo nel mercato nerazzurro. Mentre il futuro di Inzaghi resta incerto, i tifosi sognano una squadra sempre più competitiva. Questo acquisto non è solo un rinforzo, ma una mossa strategica in un calcio che premia la freschezza e la velocità. Sarà lui la chiave per il prossimo scudetto? La stagione si preannuncia avvincente!

2025-06-02 18:55:00 Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news del Corriere: Mentre resta in sospeso il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, l' Inter continua a muoversi sul mercato e mette a segno un altro rinforzo. Dopo l'acquisto di Luka Sucic, è il turno di Luis Henrique: l'esterno brasiliano classe 2001 è atterrato oggi all'aeroporto di Malpensa per sostenere le visite mediche, ultimo passo prima della firma ufficiale. Inter, Luis Henrique è atterrato a Milano. L'accordo con l'Olympique Marsiglia è stato definito nelle scorse ore e il giocatore, al suo arrivo in Italia, ha rilasciato un breve commento ai giornalisti presenti: "Se sto realizzando un sogno? Certo".

