Cora Jade rivela il dramma della gravidanza ectopica | Stavo per morire dissanguata

Cora Jade, ora Elayna Black, svela il dramma della gravidanza ectopica che ha rischiato di costarle la vita. Un racconto toccante che mette in luce non solo le sfide personali degli atleti, ma anche l'importanza della salute femminile. La sua esperienza si inserisce in un trend crescente di consapevolezza sui temi della maternitĂ e delle complicazioni mediche. Non perdere l'occasione di scoprire la forza di una donna che ha affrontato l'oscuritĂ e ha scelto di raccontarla

L’ex wrestler di NXT Cora Jade, che adesso Ă© tornata ad usare il nome Elayna Black, ha raccontato di un’emergenza medica del gennaio 2023 che le ha fatto rischiare la vita e l’ha costretta a un intervento salvavita. Il drammatico racconto dell’ex wrestler di NXT. Cora Jade, dopo il suo licenziamento dalla WWE, ha rivelato per la prima volta i dettagli di un’emergenza medica che nel gennaio 2023 le ha fatto rischiare la vita. Durante un’intervista al The Ariel Helwani Show, la wrestler ha raccontato come una gravidanza ectopica l’abbia portata a un passo dalla morte. L’emergenza della notte prima del match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Cora Jade rivela il dramma della gravidanza ectopica: “Stavo per morire dissanguata”

