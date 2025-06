Coppia uccisa a Bologna fermato il coinquilino dei due uomini | Gennaro Maffia era appena arrivato in Spagna

Un tragico evento scuote Bologna: la morte di Luca Gombi e Luca Monaldi, trovati senza vita nella loro abitazione. Il fermo del loro coinquilino, Gennaro Maffia, in Spagna, riaccende i riflettori su un tema scottante: la sicurezza nelle convivenze. La decisione della coppia di vendere l'appartamento si intreccia con una storia di tensioni mai svelate.

È stato fermato a Barcellona Gennaro Maffia, il 48enne coinquilino di Luca Gombi e Luca Monaldi trovati morti nella loro casa di Bologna. L'uomo era coinquilino della coppia da agosto e presto avrebbe dovuto lasciare l'abitazione perché Gombi e Monaldi avevano deciso di metterla in vendita. Sul 48enne si concentrano le indagini per il delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Coppia uccisa a Bologna, fermato il coinquilino dei due uomini: Gennaro Maffia era appena arrivato in Spagna

