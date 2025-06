Coppia di fidanzati si imbatte in un orso | scatta l' allerta in paese

...è fermato a pochi passi da loro, creando un momento di alta tensione. Questo incontro inaspettato riaccende il dibattito sulla coesistenza tra uomo e fauna selvatica, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui gli habitat naturali vengono invasi dall'urbanizzazione. La questione è: siamo davvero pronti a convivere con la natura che ci circonda? L'allerta in paese è solo l'inizio di una riflessione più profonda.

Incontro inaspettato sull'Eridio per una coppia di fidanzati. Intorno alle 22.30 di domenica, un uomo e una donna si sono imbattuti in un orso che stava attraversando la stradina litoranea che collega la frazione di Vesta al centro abitato di Idro. L'animale, avvistato in piena carreggiata, si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Coppia di fidanzati si imbatte in un orso: scatta l'allerta in paese

